«Нет главного»: Вассерман раскритиковал обществознание в школах

В школьном курсе обществознания нет главного, в нем не уделяется должного внимания глубинным закономерностям, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. В разговоре с НСН парламентарий подчеркнул, что сейчас мало времени отводится историческим событиям, которые легли в основу общественных процессов.

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Сейчас в предмете нет того главного, что было в нем в советское время — понимания глубинных закономерностей, порождающих общественные процессы. На мой взгляд, там значительно больше внимания уделяется событиям и меньше процессам. В этом смысле и стоит доработать курс обществознания, — пояснил Вассерман.

Депутат отметил, что объединить курсы истории и обществознания можно, но важно не впадать в крайности. По его словам, в советское время это были отдельные предметы, но уроки истории давали представление о многих закономерностях развития общества. Доработка современных учебников при этом требует массового обсуждения, считает парламентарий.

Один из авторов Конституции РФ Сергей Шахрай ранее заявил, что нельзя уменьшать количество часов обществознания в школах. По его словам, во многие высшие учебные заведения на ряд гуманитарных специальностей принимают по результатам ЕГЭ именно по этому предмету.