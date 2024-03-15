В Подмосковье проходят «Дни Росгвардии»

В Московской области проходит акция «Дни Росгвардии». Она приурочена к годовщине образования Федеральной службы войск нацгвардии РФ. Об этом рассказывает пресс-служба ведомства.

© пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Стражи порядка уже провели патриотические мероприятия для воспитанников подшефных организаций. Так, сотрудники Чеховского ОВО организовали для школьников-юнармейцев «День открытых дверей» и провели ребятам экскурсию по подразделению. Росгвардейцы рассказали школьникам о деятельности ведомства, его структуре и задачах, и помимо того поделились с ребятами служебным опытом. Юным гостям также были продемонстрированы элементы экипировки сотрудников вневедомственной охраны.

А сотрудники Луховицкого ОЛРР встретились со студентами подшефного аграрно-промышленного техникума. Там был организован просмотр документального фильма о героях России. В завершение встречи стражи порядка рассказали ребятам о правилах поступления в высшие учебные заведения войск национальной гвардии Российской Федерации.

В Домодедово и Ступино сотрудники Росгвардии провели «Уроки мужества» в городской детской библиотеке № 32 и школе №8. Школьникам рассказали об истории создания ведомства, героических поступках сотрудников и военнослужащих, а также о задачах, которые возложены сейчас на структуру.