В России запустили студенческий экспедиционный корпус "Команда Арктики"

Благодаря экспедиционному корпусу "Команда Арктики" студенты смогут понять, как выглядит жизнь в Арктике, считает председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

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Ранее РТУ МИРЭА (МИРЭА - Российский технологический университет), комитет Госдумы по экологии и фонд "Компас" запустили экспедиционный корпус "Команда Арктики", благодаря которому студенты в вузе смогут проводить научные исследования в условиях Крайнего Севера.

Выбор РТУ МИРЭА как опорного вуза для проекта поддержал председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

"Арктика для меня родной дом – четверть моей жизни прошла в арктической зоне Российской Федерации. Я хорошо знаю проблемы, и чаяния этой территории. Развитие северного морского пути для нас – наша главная перспектива", - отметил он.

По его словам, исследования на Крайнем Севере позволят создать дополнительные возможности для работы биохимиков, физиков, инженеров, радио- и робототехников.