На избирательный участок Камчатки пришел Змей Горыныч

На 110 избирательный участок на Камчатке пришел голосовать Змей Горыныч. Об этом 15 марта сообщается в соцсетях регионального избиркома.

Змей Горыныч ознакомился со списком кандидатов в президенты, после чего подошел к члену избирательной комиссии, предъявил паспорт и получил бюллетень. После этого зашел в избирательную кабинку для голосования, а после опустил заполненный бюллетень в урну.

Члены избирательной комиссии сфотографировались со сказочным персонажем на память. После чего необычный избиратель удалился.

На другом видео, размещенном в социальной сети, голосуют камчатские молодожены. В подписи к видео сообщается, что Алексей и Ульяна Ивденко отпраздновали рождение новой семьи участием в голосовании на выборах президента страны. Молодожены были прикреплены к разным избирательным участкам, чтобы проголосовать вместе они воспользовались системой ДЭГ прямо в ЗАГСе.