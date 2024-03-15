Федор Добронравов отменил все спектакли до конца года

Актер Федор Добронравов отменил все свои спектакли до января 2025-го года из-за продолжительной реабилитации после операции. Как сообщает Telegram-канал Shot, ему удалили дегенеративные образования на уровне двух позвонков, которые появились как осложнение остеохондроза.

По информации канала, 28 февраля 62-летний артист обратился в больницу с жалобами на боли в шее, позвоночнике и на то, что ему больно глотать. Врачи провели ему КТ и обнаружили дискоостеофитный комплекс. Добронравова срочно доставили в нейрохирургическое отделение для экстренной операции. Отказ от нее грозил актеру инвалидностью.

7 марта Добронравова выписали из больницы. Медики назначили актеру длительный курс лечебной физкультуры и медикаментов. Чтобы не испортить реабилитацию, артист решил отказаться от участия во всех спектаклях до конца 2024 года. Их уже отменяют или переносят.

Напомним, что в 2018 году Добронравов перенес инсульт во время гастролей в Светлогорске. Актеру поплохело во время выступления и коллеги вызвали в театр скорую.