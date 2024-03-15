Грачи и сизые чайки начали возвращаться в Подмосковье после зимовки

В Подмосковье после зимовки начали возвращаться грачи, зеленушки и сизые чайки, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

«Орнитологами и жителями Московского региона отмечены первые возвратившиеся с югов перелетные птицы: грачи, зеленушки и сизые чайки. Ранний прилет пернатых, по мнению специалистов, ознаменован изменением погодных условий и ранним наступлением весны, однако некоторые считают, что часть птиц никуда не улетала, оставшись зимовать в регионе», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что массовое возвращение животных начнется ближе к апрелю.