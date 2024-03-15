Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг «пропавшей» принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в Великобритании. В своем Telegram-канале она отметила, что быстро в Лондоне находят только «руку Москвы» и «Новичок».

17 января Кенсингтонский дворец сообщил, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Все запланированные мероприятия с ее участием отложили. 10 марта она поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания. Слова благодарности сопровождались фотографиями, на которых пользователи соцсетей заметили признаки редактирования. В результате крупнейшие информационные агентства отозвали снимок из своих баз из-за подозрений в ретуши.

«Вроде, как сообщил Кенсингтонский дворец, была в больнице. Потом всё сорвалось в пике традиционного британского таблоидного шабаша, означающего одно: правду никто говорить не собирается», — написала Захарова.

Принцесса Кейт Миддлтон сильно расстроилась из-за скандала

Она отметила, что сомнений о «фабрикации снимка нет ни у кого». Дипломат предложила британцам обратиться к «бродячим расследователям» из числа уехавших в Великобританию российских иноагентов, поскольку найти «у себя под носом королевскую особу» им будет не трудно. «Судя по прежним темпам, до субботы управятся», — пошутила Захарова.