Такера Карлсона заметили на выборах в Тюмени

Картонная фигура американского журналиста Такера Карлсона появилась на избирательном участке в Тюмени. Об этом сообщает издание «Тюменская линия».

Установили картонную фигуру Карлсона в центре «Тюмень-Дзюдо», куда избиратели приходят для того, чтобы отдать свой голос на выборах президента РФ. Некоторые жители региона фотографируются с картонным Такером.

Российские молодожены проголосовали прямо в ЗАГСе

9 февраля американец взял интервью у президента России Владимира Путина. Для этого он специально прибыл в страну. В ходе международной выставки-форума «Россия» журналист выразил желание посетить Сибирь.

Выборы президента России начались 15 марта. Они продлятся три дня, до 17-го числа. Избирательные участки, на которых россияне будут отдавать свой голос, будут работать ежедневно с 8:00 и до 20:00. На выборах президента участковые избирательные комиссии обслуживают отдельные районы населенных пунктов.

Найти необходимый участок для голосования можно по адресу своей прописки. Например, такая функция есть на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) — достаточно ввести адрес дома.