Раненный на СВО боец был вынужден продать семейные драгоценности ради операции

В Ростове-на-Дону раненый участник специальной военной операции начал продавать семейные драгоценности ради операции. Об этом сообщает издание 161.RU.

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По информации издания, россиянин служил в отряде «Шторм-Z», вступив в него прямо из колонии. Мужчина утверждает, что условия контракта не соответствовали устным обещаниям вербовщиков. В частности он заявил, что вместо обещанных трех миллионов рублей за ранение в документе предполагалась выплата лишь трехсот тысяч.

Когда боец в ходе боевых действий был ранен, его отправили в больницу. После этого, по его словам, начисление зарплаты прекратилось, выплаты военнослужащий тоже не дождался. На операцию по замене лучевой кости мужчина копит деньги самостоятельно.

Ранее в Калининградской области другой участник спецоперации ушел домой из больницы, устав от лечения. Перед этим мужчина около года провел в госпиталях.