Избирательные участки открылись в европейской части России

Участки для голосования на выборах президента РФ открылись в европейской части России, в том числе в Москве и Московской области, а также регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Большинство избирательных участков в российских регионах будут работать с 8.00 до 20.00 по московскому времени 15, 16 и 17 марта - впервые выборы президента России пройдут в течение трех дней. Исключением будут те участки, где голосовать будут сотрудники предприятий, требующих присутствия работников строго по расписанию.

Так, в Воронежской области 15 и 17 марта один из избирательных участков Павловского муниципального района откроется в 7:00 по запросу крупной животноводческой компании, а в Архангельской области 16 марта с 6:00 заработает участок, расположенный в вахтовом поселке алмазодобывающей компании.

Впервые для выборов президента в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Центризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в президенты: Николая Харитонова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец).

ЦИК объявит предварительные итоги голосования в первой половине дня 18 марта. Первые результаты комиссия начнет давать с 21:00 17 марта.