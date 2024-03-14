Умерла народная артистка СССР Ламара Чкония

В возрасте 93 лет умерла народная артистка СССР, оперная певица Ламара Чкония. Об этом в своих социальных сетях сообщила ее дочь.

Певица ушла из жизни в четверг, 14 марта. Причина смерти не названа. Прощание пройдет в Тбилисском театре оперы и балета.

Чкония родилась в 1930 году в Батуми. С 1968 года она была солисткой Тбилисского театра оперы и балета. Также выступала в Киевском оперном театре.

В начале марта в возрасте 84 лет умер народный артист России и Украины Валерий Ивченко. Он известен зрителям по фильмам «Сирано де Бержерак», «Я - Иван, ты - Абрам» и другим картинам, передает «Радиоточка НСН».