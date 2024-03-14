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Пытался возмущаться: охрана не пускала Игоря Наджиева и других друзей Моргуновой на похороны

На похоронах диктора Светланы Моргуновой произошла нештатная ситуация. Артисты Игорь Наджиев и Владимир Березин наткнулись на закрытые ворота и не сразу смогли попасть в храм на церемонию прощания.

Охрана не пускала Игоря Наджиева на похороны Моргуновой
© Passion.ru

Об этом сообщил сайт mk.ru.

Церемония начиналась в 12 часов: у храма собирались люди, на входе стояли охранники. Они проверяли прибывших по спискам: кто-то в них не значился. В числе первых приехал певец Игорь Наджиев, но артист наткнулся на закрытые ворота. Он пытался возмущаться, но охрана продолжала не пускать.

К Наджиеву присоединился коллега Владимир Березин, у него тоже не получилось войти. Фотограф Екатерина Рождественская стояла молча и ждала, что кто-то пустит. Журналисты тоже не значились в списках, что вызвало у них удивление.

Ситуация была разрешена благодаря вмешательству племянника Моргуновой и помощницы – она знала артистов в лицо.

На церемонии были замечены композитор Игорь Крутой, юмористка Клара Новиков, врач Леонид Рошаль. Последнего подвезли к гробу в инвалидном кресле.

Общество
Игорь Наджиев
Екатерина Рождественская
Светлана Моргунова
Владимир Березин
Леонид Рошаль
Игорь Крутой
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