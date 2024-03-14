Марат Башаров прервал спектакль, чтобы помочь зрителю

Народный артист России Марат Башаров стал помогать зрителю постановки «Жениться Вам надо, барин» прямо во время спектакля. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Ростове-на-Дону, где 13 марта показывали спектакль с Башаровым в главной роли в академическом театре имени М. Горького. Очевидица Елена Альмалибре рассказала, что в какой-то момент в зале поднялся гул, после чего Башаров крикнул: «Дайте свет в зал! Сейчас вызовем врача.»

Артист побежал к человеку, которому внезапно стало плохо, а затем ему стала помогать другая зрительница, которая представилась врачом. Мужчине оказали медицинскую помощь, и он пришел в себя, а затем уехал домой вместе с родственниками.

По словам Альмалибре, спектакль продолжился, несмотря на произошедшее. Башаров объявил антракт на момент инцидента. Спектакль, отметила очевидица, прервали незадолго до окончания первого акта.

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