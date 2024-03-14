Стало известно о состоянии Александра Митты после инсульта

Народного артиста России, режиссера Александра Митту, который перенес инсульт и ряд других заболеваний, выписали из больницы. Об этом сообщил помощник постановщика Геннадий Иванов в беседе с ТАСС.

Мужчина не рассказал, когда Митта отправился домой, но добавил, что режиссер чувствует себя нормально и общается с близкими. О том, что режиссера должны «скоро выписать» Иванов говорил еще в начале января 2024 года.

В середине ноября у Александра Митты диагностировали инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания. Кинематографист находился в реанимации в тяжелом состоянии. За день до этого врачи диагностировали у режиссера пневмонию. 18 ноября Митту перевели из реанимации в палату неврологического отделения.

23 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что у госпитализированного 90-летнего артиста резко ухудшилось самочувствие, позже его перевели в реанимацию. 12 декабря режиссера перевели в обычную палату.

Александр Митта является режиссером фильмов: «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», сериала «Граница. Таежный роман» и других картин.