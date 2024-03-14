В Твери бездомный кот «устроился на работу» в автосервис

Работники автосервиса в Твери приютили бездомного кота, пушистый любимец теперь радует сотрудников сервиса и их клиентов. Об этом сообщили участники городской инициативной группы по защите животных.

© Инициативная группа по защите животных/VK

Бездомный кот по кличке Василий нашел новый дом в тверском автосервисе, животное подобрали волонтеры, сотрудники СТО решили приютить у себя животное. По словам работников сервиса, новый сотрудник отвечает за коммуникацию с клиентами и осуществляет контроль качества работ.

За свою работу Василий получает жалование в виде вкусного корма, а бонусом — ветеринарную страховку и личного водителя. Руководитель автосервиса лично отвозит кота в клинику на прививки и профилактическое обследование.

Ранее кота взяли на работу в подмосковный супермаркет, документы оформили.