Четыре новых экопункта открылись в Санкт-Петербурге

В Петербурге сегодня, 14 марта, открылись 4 новых экопункта, принимающих опасные отходы. Таким образом, их число увеличилось до 23, сообщает «Петербургский дневник».

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По данным администрации города, экопункты есть в каждом районе, а в наиболее густонаселенных — по два-три пункта. Кроме того, по отдельному расписанию по городу курсируют два экомобиля. К тому же с начала года установлено 25 новых экотерминалов для сдачи ртутных ламп и батареек, всего в Петербурге их уже 530.

За прошлый год жители Петербурга сдали 350 тонн опасных отходов — это в два раза больше, чем годом ранее. Также собрано почти 9 тыс. тонн вторсырья — рост за год почти в 14 раз.