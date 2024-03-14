Соловьев ответил на обвинения Столтенберга в адрес российских СМИ

В США давно забыли, что такое свобода слова и честной журналистики, сказал в комментарии NEWS.ru глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Таким образом он ответил на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в России нет независимых СМИ.

На днях было объявлено о создании специальной комиссии в формате всего Евросоюза, которая будет следить за журналистской этикой и объяснять корреспондентам, как необходимо себя вести и правильно подавать информацию своей аудитории. У них и так практически не осталось ни одного голоса, который идет вне мейнстрима. Теперь же вводится дополнительная структура, которая, по сути, будет заниматься откровенной цензурой журналистов. Все что декларируется в крупных западных странах, в том числе и свобода слова, к сожалению, давно забыто, — отметил Соловьев.

При этом, продолжил журналист, у россиян есть возможность на YouTube посмотреть программы телеканалов недружественных стран, послушать их точку зрения. У западной аудитории такой привилегии нет — российские федеральные каналы на YouTube заблокированы, напомнил Соловьев. По его мнению, это было сделано с целью изолировать Россию от западного общества.

Ограничения внутри России связаны исключительно из-за проведения СВО, чтобы не навредить нашим военным. Так как были случаи, когда молодые и неопытные корреспонденты снимали в районе боевых действий, и после эти кадры использовались против нас, — резюмировал журналист.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предоставленный в США отчет о работе российских СМИ в Латинской Америке, в котором действия прессы рассматриваются как попытка подрыва интересов Белого дома в этом регионе, следует расценивать как прямую угрозу журналистам.

Глава Южного командования Вооруженных сил США Лора Ричардсон публично объявила, что российские СМИ формируют негативный образ Вашингтона. При этом каких-либо доказательств или примеров предоставлено не было. По словам дипломата, Ричардсон вообще не имеет права делать такие заявления, либо они должны быть сформулированы с учетом этики и профессионального подхода к данному вопросу.