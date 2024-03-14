СМИ сообщили о процедуре банкротства еще одной фирмы Блиновского

Telegram-канал Mash сообщает, что суд начал процедуру банкротства компании, в которой Алексею Блиновскому, мужу блогера Елены Блиновской принадлежит 50 процентов акций. По данным Mash, параллельно идет ликвидация еще трех связанных с ним компаний.

Mash сообщает, что компания, процедура банкротства которой только началась, работала в течение четырех лет и занималась продажей одежды и тканей. Федеральная налоговая служба (ФНС) 1 апреля 2024 года подала заявление о признании фирмы банкротом.

Весной 2023 года Елена Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов.

Налоговая потребовала от нее выплаты недоимки, штрафов и пени на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. Блиновская оспаривает решение налоговой службы.

Сначала Блиновскую отправили под домашний арест, но позже ужесточили ей меру пресечения, отправив в изолятор.