Игорь Крутой заявил, что диктор Светлана Моргунова была голосом и лицом эпохи

Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова была голосом и лицом эпохи. Такое мнение выразил народный артист РФ, продюсер и композитор Игорь Крутой.

Крутой и Моргунова дружили на протяжении 30 лет - с особой теплотой композитор вспоминает вечера на даче у Роберта Рождественского, с которым его познакомила Моргунова.

"Она была голосом и лицом эпохи. Она знакомила нас друг с другом, она дружила, она умела дружить, заботливая была, с юмором. Когда она смеялась, все вокруг улыбалось. <…> Света останется в памяти улыбающейся, смеющейся, заботящейся о всех. Она любила людей, она очень хороший человек", - сказал он после церемонии прощания с Моргуновой, которая прошла в храме Троицы Живоначальной при НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Советский и российский певец, автор-исполнитель, народный артист Российской Федерации Александр Розенбаум, в свою очередь, отметил, что Моргунова для всех была надежной - и для коллег, и для друзей.

"Она дружила надежно, работала надежно, честно. Честность и надежность - эти качества нужны всегда, а сегодня многократно больше. Мы потеряли золотого человека во всех отношениях. Человек, стоявший у истоков телевидения, речь которого слушать всегда было очень приятно", - добавил он.

Проститься с Моргуновой также пришли советская и российская телеведущая, журналист, диктор Центрального телевидения Алла Данько, советский и российский артист эстрады, пародист Александр Песков, фотограф, журналист Екатерина Рождественская, а также десятки коллег, друзей и близких ей людей.

Венки на церемонию прислали телеведущий Андрей Малахов и вице-президент Академии российского телевидения Александр Митрошенков, коллектив Государственного Кремлевского дворца, Надежда Бабкина вместе с коллективом театра "Русская песня" и другие.

Моргунова умерла на 85-м году жизни утром 10 марта. С 1961 года она была диктором Центрального телевидения СССР. Также была соведущей программ "Голубой огонек" и "Утренняя почта". Ее похоронят на Троекуровском кладбище 14 марта.