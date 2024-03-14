ВЦИОМ: большинство россиян назвали положительным событием воссоединение Крыма с Россией

Около 86% россиян оценили воссоединение Крыма с Россией в 2014 году как положительное и правильное решение. Это следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного к 10-й годовщине события.

При этом 77% респондентов оценивали роль республики и Севастополя как ключевую в обеспечении обороноспособности РФ.

Согласно данным опроса, воссоединение Крыма с Россией большинство граждан страны оценивают как самое значимое достижение за последние 10–15 лет.

«Результаты новой волны мониторингового опроса ВЦИОМ показали: в течение всего периода наблюдений (с 2019 года) россияне положительно оценивают присоединение Крыма к России (81–93%), в ходе последнего замера с разной степенью уверенности об этом заявили 86%», — пояснили аналитики.

Около 57% россиян гордятся присоединением Крыма, и лишь 2% поделились негативными эмоциями от этого события. 86% респондентов уверены, что воссоединение было верным решением.

Среди главных аргументов опрошенные указывали восстановление исторической справедливости, большое количество русского населения, самостоятельно принятое на референдуме решение.

«Вопреки экономическим трудностям, россияне остаются верны своим убеждениям — вхождение полуострова в состав РФ принесло нашей стране больше пользы (73%). Примерно столько же опрошенных признают ключевую роль Крыма и Севастополя в обеспечении обороноспособности России (77%). Также в ходе мартовского опроса абсолютное большинство наших сограждан заявили, что воссоединением с Крымом Россия доказала готовность отстаивать свои национальные интересы (85%)», — сказано в докладе ВЦИОМ.

При этом, по мнению 74% опрошенных, Крым развивается успешнее именно после вхождения в состав РФ.

Опрос был проведен в марте 2024 года. Методом стало телефонное интервью по случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.