В Москве проходит прощание с диктором Светланой Моргуновой

В храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 14 марта проходит прощание с диктором Центрального телевидения СССР Светланой Моргуновой.

Как сообщает РИА Новости, попрощаться с Моргуновой пришли её близкие родственники, артисты, коллеги по цеху и друзья.

После церемонии советского диктора похоронят на Троекуровском кладбище.

Светлана Моргунова скончалась на 85 году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Ранее стало известно о смерти советской актрисы Галины Яцкиной.