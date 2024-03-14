Сын Наталии Касаткиной назвал причину ее смерти

Причиной смерти народной артистки РСФСР, руководителя Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной, которая умерла на 90-м году жизни, стал оторвавшийся тромб. Об этом ТАСС сообщил ее сын, директор Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева Иван Василев.

"[Причина смерти] - оторвался тромб", - сказал он.

По его словам, Касаткина не жаловалась на проблемы со здоровьем.

Василев также уточнил, что прощание с народной артисткой пройдет 18 марта. Ранее он сообщал, что его проведут в атриуме Большого театра.