Прощание с народной артисткой РСФСР Касаткиной пройдет в атриуме Большого театра

Директор Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва Иван Василёв в беседе с RT рассказал о том, когда состоится прощание с народной артисткой РСФСР руководителем московского Театра классического балета Наталией Касаткиной.

«Прощание будет через три дня в атриуме Большого театра. Больше пока информации нет, сейчас мы только поедем в больницу», — сказал он.

Ранее стало известно, что народная артистка РСФСР руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина скончалась в возрасте 89 лет.