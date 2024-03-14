Синоптик спрогнозировал теплые выходные в Центральной части России

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Центральной части России.

По словам синоптика, главные очаги «ненастья будут находиться на северо-западе и на севере европейской территории России, и в некоторой степени на юге».

«В дневные часы на юге местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура в дневные часы, в выходные будет подниматься: в субботу в Крыму, в Приазове, в общем, в Причерноморье до +13...+15 °С, в воскресенье примерно такая же температура, то есть где-то от +11 до +16 °С можно смело ожидать, очень тепло будет. На севере осадков будет побольше, сильные осадки в субботу пройдут на севере Вологодской области, в Архангельской области, в Карелии, местами в Ленинградской области», — поделился Ильин.

Он отметил, что в Московском регионе ожидается температура с превышением климатических норм

«В субботу до +3...+8 °С. В отдельные часы, при прояснениях, может подниматься до +10 °С в воскресенье. В целом по Центральному федеральному округу температура достаточно высокая, плюс +5...+10 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал потепление в столичном регионе в ближайшие дни.