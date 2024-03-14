Россияне стали проявлять больше интереса к строительству частных домов
41% застройщиков планирует начать строительство частных домов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные исследования портала "Единый Ресурс Застройщиков" (ЕРЗ.РФ), которое провели по запросу госкомпании ДОМ.РФ.
Благодаря новой льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), данный сегмент рынка стал самым быстрорастущим, сообщил руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. В 2023 году на строительство частных домов банки выдали россиянам 1,3 триллиона рублей, что в 5 раз больше, чем в предыдущие года. Доля ипотек среди них составляет 75%, из которых 98% входят в льготную программу, рассказала директор департамента маркетинга ФСК Family Екатерина Коган. Кроме того, по мнению аналитиков сервиса "Строим. Дом.РФ", средняя стоимость за квадратный метр в частном доме составляет 54,5 тыс. руб. против 164 тыс. руб. в многоквартирном, что делает его дешевле в плане производства. Сейчас активно идет обсуждения новых законопроектов, которые могут упростить процедуру получения разрешения на индивидуальное строительство, сообщает "Домклик".
Также дополнительным стимулом повышения интереса к частным домам со стороны потенциальных покупателей, по словам гендиректора ГК "РКС Девелопмент" Станислава Сагиряна, стали ограничения во время COVID-19. Однако он добавил, что основными сдерживающими факторами развития ИЖС остаются проблемы с транспортной доступностью тех мест, где возможно строительство частных домов, и ограниченность в предоставлении банковских продуктов под данный тип застройки.
Не всем крупным компаниям удалось успешно выйти на рынок индивидуального строительства, отмечает директор по консалтингу и развитию Key Capital Эвелина Ишметова. Хоть объемы строительства частных домов значительно ниже, чем у многоквартирных, затраты на инженерные работы и благоустройство все еще высоки. И цена ошибки куда выше при низкой маржинальности проектов. Кроме того, нельзя точно оценить интерес граждан к индивидуальному строительству. Повышенный во время пандемии спрос уже почти вернулся к доковидным значениям.