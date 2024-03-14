Россияне стали проявлять больше интереса к строительству частных домов

41% застройщиков планирует начать строительство частных домов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные исследования портала "Единый Ресурс Застройщиков" (ЕРЗ.РФ), которое провели по запросу госкомпании ДОМ.РФ.

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Благодаря новой льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), данный сегмент рынка стал самым быстрорастущим, сообщил руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг. В 2023 году на строительство частных домов банки выдали россиянам 1,3 триллиона рублей, что в 5 раз больше, чем в предыдущие года. Доля ипотек среди них составляет 75%, из которых 98% входят в льготную программу, рассказала директор департамента маркетинга ФСК Family Екатерина Коган. Кроме того, по мнению аналитиков сервиса "Строим. Дом.РФ", средняя стоимость за квадратный метр в частном доме составляет 54,5 тыс. руб. против 164 тыс. руб. в многоквартирном, что делает его дешевле в плане производства. Сейчас активно идет обсуждения новых законопроектов, которые могут упростить процедуру получения разрешения на индивидуальное строительство, сообщает "Домклик".

Также дополнительным стимулом повышения интереса к частным домам со стороны потенциальных покупателей, по словам гендиректора ГК "РКС Девелопмент" Станислава Сагиряна, стали ограничения во время COVID-19. Однако он добавил, что основными сдерживающими факторами развития ИЖС остаются проблемы с транспортной доступностью тех мест, где возможно строительство частных домов, и ограниченность в предоставлении банковских продуктов под данный тип застройки.

Не всем крупным компаниям удалось успешно выйти на рынок индивидуального строительства, отмечает директор по консалтингу и развитию Key Capital Эвелина Ишметова. Хоть объемы строительства частных домов значительно ниже, чем у многоквартирных, затраты на инженерные работы и благоустройство все еще высоки. И цена ошибки куда выше при низкой маржинальности проектов. Кроме того, нельзя точно оценить интерес граждан к индивидуальному строительству. Повышенный во время пандемии спрос уже почти вернулся к доковидным значениям.