Цискаридзе высказался об отмене русской культуры

Народный артист России Николай Цискаридзе высказался от отмене русской и российской культуры за границей. Его цитирует РИА Новости

И.о. ректора Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой заявил, что не обращает внимания на подобные инциденты, поскольку, по его мнению, без русского искусства «ничего не будет возможно».

Просто они сейчас хотят тратить деньги на себя. Ну пусть тратят, это их проблемы», — нашел отмене коммерческое объяснение он.

Захарова высказалась об «отмене» русской культуры на Западе

Артистам в России не следует переживать по поводу отмены, уверен артист.

«У нас есть куда ездить, у нас есть чем заниматься», — резюмировал он.

Накануне режиссер Мотои Миура признался, что в Японии скучают по российским артистам и отношение японцев к русской классике не изменилось, несмотря на «отмену» на Западе.