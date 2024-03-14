В Минздраве назвали женщин старше 30 «лидерами по незаконнорожденным»

Главный репродуктолог Минздрава назвал женщин старше 30 «лидерами по незаконнорождённым»
Россиянки заводят первого ребёнка «для себя», так как для них это «последний шанс».
Второго и третьего «заказывает» мужчина.
Такие заявления в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал главный внештатный специалист ведомства по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.
«Важно, чтобы опыт поколения передавался от старших к младшим. Ребёнок будет делать не то, что мы говорим, а то, что мы делаем. Если у нас сейчас есть статистика, что в 2022 году вне брака родились 297 тыс. детей, или 22% от общего количества родившихся. Лидерами по незаконнорождённым стали женщины в возрасте 30-34 лет. Почему 30-34? Зачастую потому что это для женщины последний шанс. Такова у женщины биологическая сущность, что одного она рожает для себя, демографы знают, что второго-третьего заказывает мужчина, если этого мужчины рядом нет, то рассчитывать на второе и третье рождение даже при хорошей финансовой поддержке очень сложно. Потому что люди посредством рубля не размножаются».