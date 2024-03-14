В Минздраве назвали женщин старше 30 «лидерами по незаконнорожденным»

Россиянки заводят первого ребёнка «для себя», так как для них это «последний шанс».

Второго и третьего «заказывает» мужчина.

Такие заявления в эфире радиостанции «Говорит Москва» сделал главный внештатный специалист ведомства по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.