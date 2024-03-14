Сын народной артистки Наталии Касаткиной рассказал о ее последних днях

Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина, скончавшаяся ночью в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, до последних дней работала в театре. Об этом ТАСС рассказал ее сын Иван Васильев.

По его словам, на прошлой неделе Касаткиной стало плохо, артистку госпитализировали и ввели в искусственную кому. Васильев уточнил, что точной причины смерти матери не знает и направляется в больницу.

"У Наталии Альбертовны в прошлый четверг был творческий вечер на выставке "Россия". Мы с ней сидели на следующий день после пресс-конференции, готовились, у нас в понедельник должна была быть постановочная репетиция. Активно обсуждали, и она просто на моих глазах поплыла, в Склифосовского отправили ее. Ее в искусственную кому ввели, не дожила", - рассказал Иван Васильев.

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР пройдет в атриуме Большого театра, дата пока не назначена.

Наталия Касаткина родилась в 1934 году в Москве, после окончания Московского хореографического училища в 1953 году стала солисткой балетной труппы Большого театра. В 1977 году была назначена главным балетмейстером концертного ансамбля "Классический балет", который в 1992 году был переименован в Государственный театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева.

Звания народного артиста РСФСР удостоена в 1984 году.