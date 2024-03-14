Скончалась народная артистка РСФСР Наталия Касаткина

Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина ушла из жизни в возрасте 89 лет. Об этом в четверг, 14 марта, сообщила ее помощница.

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— Да, она умерла сегодня ночью, — ответила она на соответствующий вопрос РИА Новости.

О дате и месте прощания с артисткой сообщат дополнительно.

Наталия Касаткина окончила в 1953 году Московское хореографическое училище (Московская государственная академия хореографии). Спустя год она начала выступать в Большом театре и была первой, кто исполнил партию Бесноватой в балете «Весна священная» Игоря Стравинского, а также индийской куклы в «Щелкунчике» Петра Чайковского.

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С 1960 года Касаткина стала балетмейстером и сценаристом творческого и супружеского союза с танцовщиком и коллегой Владимиром Василевым. В 1992 году супруги начали руководить Государственным театром классического балета, где выступала Майя Плисецкая, Николай Фадеечев и Борис Акимов.