Педиатр Бутрий покинул Россию после 10 суток ареста

Педиатр, автор блога «Заметки детского врача» Сергей Бутрий вместе с женой и сыном покинул России, после того как провел 10 суток под арестом. Об этом медик сообщил в своем блоге.

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По словам врача, когда он находился в СИЗО, ему «недвусмысленно намекнули», что арестом дело не ограничится, поэтому сразу после освобождения он вылетел из РФ. Бутрий сообщил, что будет консультировать пациентов и дальше, в том числе дистанционно, и начнет развивать обучающие и просветительские проекты для коллег и родителей.

На блог врача о современной педиатрии в Telegram-канале подписаны более 117 тысяч человек, а в социальной сети «ВКонтакте» — более 230 тысяч.

29 февраля Хамовнический суд Москвы арестовал Бутрия по статье о «Возбуждении ненависти и вражды». Поводом послужило его интервью журналисту Катерине Гордеевой*.

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В материалах утверждалось, что в некоторых фразах медика содержались действия, нацеленные на «унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в среду, 28 февраля, прокомментировал возможность возвращения в Россию представителей шоу-бизнеса, которые покинули страну и дискредитируют Вооруженные силы РФ. По его словам, в случае возвращения на Родину они будут отвечать по закону за свои действия.

* Признана Минюстом РФ иностранным агентом