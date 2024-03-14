Исследователи назвали основные задачи, стоящие перед страной будущего

Одни из основных задач, которые сегодня стоят перед Россией будущего, являются обеспечение развития политического пространства и сохранение устойчивости институций. Об этом рассказали в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО), передает URA.RU.

Там указали, что эти задачи ничуть не уступают по значимости необходимости реагировать на формализованные риски и угрозы, а также соблюдению баланса между жесткостью и гибкостью и обеспечению развития политического пространства. Кроме того, Россия нуждается в выравнивании подхода к гражданской политике.

В Фонде развития гражданского общества добавили, что еще одной важной задачей на ближайшие несколько лет станет исключение экстремальных позиций в политике РФ. А для этого нужно разработать модель распределения ресурсов.