В Госдуме высказались о повышении возраста молодежи

Возраст молодежи в России в ближайшее время повышать не планируется, в комитете Госдумы по молодежной политике этот вопрос не обсуждается. Об этом «РИА Новости» сообщил первый зампред комитета Михаил Киселев.

Ранее директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что возраст молодежи в РФ могут повысить до 38 лет в ближайшие десять лет. На сегодняшний день молодежью считаются люди до 35 лет включительно.

«Такая инициатива в Комитете по молодежной политике сейчас не обсуждается. В ближайшее время поправки в закон не планируются», — прокомментировал его слова Киселев.

При этом, по его словам, периодически дискуссия об определении возрастных рамок в комитете возникает. Несмотря на это ее целью является не изменение границ, а распространение тех или иных мер поддержки на определенную часть граждан, отметил Киселев.