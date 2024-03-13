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МЧС опровергло сообщения о якобы готовящейся эвакуации из Белгородской области

В МЧС России опровергли сообщения о якобы готовящейся эвакуации из Белгородской области и призвали граждан доверять только информации из официальных источников. Об этом говорится в Telegram-канале регионального ГУМЧС.

МЧС опровергло сообщения об эвакуации из Белгородской области
© РИА Новости

В ведомстве пояснили, что местным жителям с неизвестных номеров звонят некие лица, которые представляются сотрудниками МЧС и оповещают о предстоящей эвакуации.

«Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком!», — подчеркнули в МЧС, добавив, что его сотрудники не совершают звонки населению.

Ранее в Белгородской области за сутки зафиксировали около 320 прилетов снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из ежедневной сводки ударов по региону, которую опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Общество
Вячеслав Гладков
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Украина
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