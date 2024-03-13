Захарова назвала главные признаки русской души

Главным признаком русской души является умение любить и сострадать, заявила на премии Bravo представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, мир чувствует эти особенности и понимает их, передает корреспондент NEWS.ru.

Если говорить кратко, то это наше богатство, ответственность, миссия. Это то мировосприятие, умение любить, сострадать, переживать, которому может научиться любой, кто соприкоснется с нашей культурой и духовностью. Мы открыты и готовы этим делиться. И, мне кажется, мир это чувствует и понимает. Поэтому, несмотря ни на что, все равно любит Россию, — уточнила дипломат.

Кроме того, Захарова считает, что попытки Запада «отменить» русскую культуру обречены на провал. Она подчеркнула, что у России богатое наследие, которое невозможно просто стереть.

Ранее актер Сергей Безруков назвал всепримирение основной чертой русского характера. По его словам, это понятие очень важно и необходимо для понимания культурного кода. Еще писатель Федор Достоевский полагал, что от русского народа пойдет начало примирения народов мира, добавил актер. Так, объяснил Безруков, писатель подразумевал всепрощение, милосердие и любовь. Это все и есть культурный код России, резюмировал артист.