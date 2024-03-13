В ГД внесли законопроект о запрете азартных игр должникам по алиментам

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, который запрещает имеющим долги по алиментам и ограниченным судом в дееспособности россиянам участвовать в азартных играх. Соответствующий документ появился в думской базе данных.

Инициаторами законопроекта стали сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий.

«Проектом федерального закона предлагаются изменения, устраняющие вышеуказанный пробел законодательства РФ и устанавливает запрет на заключение организаторами азартных игр пари с лицами, ограниченными судом в дееспособности, а также с лицами, уклоняющимися от исполнения решений суда в рамках исполнительного производства, в том числе по уплате алиментов на несовершеннолетних детей», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того документ предлагает наделить организатора азартных игр правом требовать от посетителя покинуть игорное заведение в случае нарушения правил его посещения и иных требований, установленных российским законодательством.