Стало известно о большой удаче для российских мусульман

О большой удаче для российских мусульман сообщил «Мосленте» первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир-хазрат Мухетдинов. Он рассказал о выигранных минутах в дни Рамадана.

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Поздравляю всех правоверных мусульман с наступлением священного месяца Рамадана. Для российских мусульман и вообще верующих, проживающих в северных широтах, наступает фаза благоприятных дней. Ежегодно на 11 дней Рамадан смещается к началу года. Это значит, что в наших широтах мы выигрываем порядка 22-25 минут — световой день в течение Рамадана сокращается

Это принципиально важно, подчеркнул Мухетдинов.

«Одно дело совершать пост в длинные дни, когда, например, в Санкт-Петербурге солнце заходит около 22 часов, в Москве — около 21 часа, а продолжительность дня поста достигает 20 часов. Но уже сейчас правоверные мусульмане в наших регионах могут принимать пищу где-то до пяти часов утра, а разговение наступает в районе 18:30», — объяснил он.

Условия поста в России в ближайшие годы будут более-менее соответствовать мекканским, добавил собеседник «Мосленты». Однако Мекка и соседние с ней регионы расположены близко к экватору — там день и ночь круглый год сменяют друг друга практически в одно и то же время, световой день длится порядка 12 часов.

«В нашей стране ситуация иная, так что, если Рамадан выпадает на теплое время года, и взрослым, и тем более детям может быть сложно. Объяснить подростку, что он должен выдерживать без еды и воды 18-20 часов, очень непросто», — отметил российский мусульманин.

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