Названы лучшие российские города для проживания на пенсии

Лидером топ-10 городов России для жизни на пенсии вновь стал Сочи. Об этом свидетельствуют результаты исследования «СберНПФ» и «Работа.ру».

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Курортный город признавали лучшим для жизни на пенсии по результатам 2023 и 2022 года. При выборе места жительства главным критерием россияне называют благоприятный климат. Еще для них важны благоустроенность, возможность жить у моря, размеренный темп жизни и развитая инфраструктура.

За Сочи как лучший город для жизни на пенсии проголосовали 26 процентов опрошенных. На втором месте расположился Краснодар, а на третьем — Анапа. В пятерку лидеров также вошли Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Шестое и седьмое место поделили между собой Пятигорск и Ессентуки. Замыкают топ-10 Москва, Кисловодск и Калининград, передает «Российская газета».

В рамках проекта «Московское долголетие» открыто больше тысячи групп иностранных языков. Так, уже свыше 25,7 тысячи жителей столицы старшего поколения изучают английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский, японский, турецкий, арабский.

Участники проекта в феврале выпустили собственный литературный сборник «Москва долголетняя», в который вошли порядка 100 произведений 51 автора серебряного возраста. Все работы посвящены истории города, а также людям, которые внесли вклад в его развитие.