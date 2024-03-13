Экскурсии и внеурочные занятия: как школьники проведут первый день выборов президента РФ

Власти Калужской области объявили 15 марта выходным для школьников. Отменить занятия решили из-за проведения первого дня выборов президента России. Рассказываем, как решили потратить «дополнительный выходной» в других городах страны.

Так, в школах Воронежа детей отправят на дистанционное обучение с 14 по 16 марта, сообщает РИА Воронеж. При этом изменения затронут не все школы, а лишь те, в которых будут работать участковые избирательные комиссии (УИК). Аналогичное решение приняли и в Омске, о чем сообщала пресс-служба городской администрации.

В Екатеринбурге отменили занятия во всех школах, где есть УИК. Как сообщает портал 66.ru, занятия продолжатся лишь в шести образовательных учреждениях. В Новосибирске власти переложили ответственность за решение на руководство школ. Главное требование — разделить места проведения занятий и выборов. При этом администрация должна будет заранее сообщить родителям о своем решении, сообщает NGS. Некоторые из них решили отменить лишь конкретные смены.

В Санкт-Петербурге часть школ решили перевести на дистанционное обучение — там, где невозможно развести потоки избирателей и учеников. Как сообщает RT, в ряде школ Петербурга, Москвы и Московской области вместо уроков организуют походы в музеи и театры.

Во Владимире 15 и 16 марта вместо занятий пройдут дни здоровья. Как сообщала Zebra.tv, запланированы внеурочные занятия вне школ, с посещением учреждений культуры, музеев, экскурсии.