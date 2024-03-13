Преподаватель колледжа в Волгограде уволился из-за фото «неприличного» кактуса

Преподаватель Волгоградского колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов уволился из-за снимка кактуса в рабочем чате. Об этом мужчина рассказал РИА Новости.

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Жданов работал в образовательном учреждении четыре года. На днях он отправил в рабочий чат фотографию цветущего кактуса и кактуса в горшке, затем он удалил снимки. В последующие дни преподаватель заметил, что коллеги его игнорируют. В свою очередь заместитель директора колледжа пригласил его на беседу по поводу «неприятной ситуации». Тогда Жданов попросил назвать причину, отметив, что в противном случае он уволится.

— Я написал заявление дистанционно и отправил его снимок руководству. И только после этого я узнал от студентов, что, со слов заведующей нашего отделения, я якобы отправил в чат фотошутку «ниже пояса». И потом уже в разговоре с ней она мне подтвердила, что речь идет именно о кактусе, который выглядит «провокационно», с ее слов, — рассказал преподаватель.

По словам директора колледжа Сергея Лиховцева, Жданов действительно уволился по собственному желанию. При этом он не связался с руководством учебного заведения и не высказал никаких претензий, передает РИА Новости.

Другой преподаватель изощренно наказывал на лекциях по боевой подготовке студенток техникума торговли и сервиса городе Каменске-Уральском Свердловской области.