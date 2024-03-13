Эдгард Запашный рассказал о здоровье артистки Влады Морозовой перед ее гибелью

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный поделился подробностями работы с артисткой цирка Владой Морозовой.

© Российская Газета

Она скончалась 9 марта на 23-м году жизни в ГКБ № 1 имени Пирогова, куда ее доставили после обморока за кулисами.

Запашный рассказал о трудолюбии артистки, ее идеях и устремлениях. Он также отметил, что вместе с парнем девушки, артистом цирка Виктором Уздемировым несколько раз просил ее не зацикливаться на весе.

"Влада была худощавой, но у нее не было жалкого вида. Она действительно много следила за своей фигурой и весом. И я, и ее молодой человек не раз разговаривали с ней, чтобы она сильно не увлекалась "весогонкой". Чтобы это не перешло в какую-то плохую стадию. Влада обещала, что худеть больше не будет", - рассказал Запашный в разговоре с порталом "Москва онлайн".

Он также отметил, что в шоу у нее не было больших нагрузок.

"Она исполняла трюки только в своем номере и не самой большой сложности. В шоу принимают участие больше ста человек, и нет необходимости нагружать кого-то конкретно. Есть много возможностей использовать и других артистов. И она ежегодно проходила диспансеризацию. Всё у нее всегда было в порядке", - добавил дрессировщик.

12 марта родные и близкие простились с Владой в отделении морга городской клинической больницы имени Пирогова.