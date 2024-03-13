Синоптик Колесов сообщил о приближении циклона Florentina к Петербургу

В Петербурге в течение двух недель сохранялась сухая погода, однако к городу приближается циклон Florentina, который принесет осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

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По его словам, осадки придут в Петербург с запада уже ночью. Сначала это будет дождь местами со снегом, затем ожидаются дожди, передает газета «Петербургский дневник».

При этом будет продолжаться потепление.

— В дальнейшем надо уже рассчитывать на высокие температуры плюс 3-8 градусов, затем плюс 5-10 градусов и даже в субботу – плюс 7-12 градусов. Но все это тепло будет сопровождаться дождями, — отметил специалист.

В среду, 13 марта, температура воздуха в Петербурге составляет 5-7 градусов. Атмосферное давление составляет 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Облачная с прояснениями погода и плюсовая температура ожидаются в столице в выходные. Об этом в среду, 13 марта, рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.