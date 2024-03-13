«Беда не приходит одна»: Запашный сообщил о новой трагедии в цирке

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил о смерти молодого тигра Роя. Животное не смогли вывести из наркоза.

© Passion.ru

«Беда не приходит одна. Сегодня мы потеряли нашего любимого Роя. Пару недель назад у него была небольшая драка со Стивеном, и Стивен прокусил ему лапу. Образовались две глубокие раны на лапе, которые очень плохо заживали, так как Рой разлизывал и разгрызал сам себе места укусов», —рассказал Запашный подробности произошедшего в своем Telegram-канале.

Как пояснил дрессировщик, ветеринары из Московского зоопарка и госпиталя дикой природы приняли решение ввести тигра в медикаментозный сон, чтобы обработать рану.

«Рой не выдержал наркоза и покинул нас. Берегите своих животных, но помните, что не всегда мы им способны помочь», — заключил Запашный.

12 марта в Москве прошла церемония прощания с 22-летней артисткой столичного цирка Владой Морозовой, скончавшейся после выступления в минувшие выходные. Траурная панихида состоялась в отделении морга городской клинической больницы имени Пирогова. Проститься с артисткой приехал Эдгард Запашный.