Школьников Курска перевели на дистанционное обучение

Школьников Курска переводят на дистанционное обучение. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Игорь Куцак.

Дистанционное обучение продлится с 13 по 15 марта. В детских садах для родителей, которые не могут оставить детей дома, будут работать дежурные группы. Куцак напомнил, что в Курске сохраняется сигнал ракетной опасности, который объявили сегодня, 12 марта.

Напомним, что за минувшие сутки в Курской области неоднократно отражали налеты беспилотников. Ракетную опасность в области объявили минувшей ночью. Как рассказывал губернатор региона Роман Старовойт, дроны сбивали над Курским, Фатежским, Золотухинским, Солнцевским, Понырским районами. Кроме того, несколько раз ПВО работала в небе над Курском.

Также украинскими войсками были обстреляны населенные пункты Суджанского района, а в Кореневском районе под огонь попала деревня Успеновка. Периодическому обстрелу подвергается поселок Теткино Глушковского района. Как заявляли в Минобороны РФ, утром неподалеку от него на территорию РФ пытались пробиться украинские диверсионно-разведывательные группы. Противника отбросили, он понес значительные потери.