На Пулковских высотах в 2025 году появится мемориал в память о Ленинградской битве

В Санкт-Петербурге объявили закрытый архитектурный конкурс на эскизное предложение памятника и парка на Пулковском рубеже в память о Ленинградской битве, 80-летие окончания которой отмечается 9 августа 2024 года. На рабочем совещании с членами городского правительства 11 марта губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что проект будет реализован на внебюджетные средства, а идея его воздания предложена ветеранами и поддержана президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил Беглов, мемориал будет «встречать и провожать самолеты в аэропорту, автомобилистов, напоминать гостям о героизме нашего народа и силе нашего оружия». По его словам, это будет народный памятник — планируется организовать сбор средств на его изготовление.

Глава петербургского комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева уточнила, что возведение планируется в Московском районе в Шушарах на площади в 12,5 гектара, которая просматривается с городских пространств, федеральных трасс и площадки Экспофорума, где проходит много городских и международных мероприятий. Сама высота площадки возвышается на 9,7 метра. А ее абсолютная высота от уровня поверхности земли в балтийской системе координат — 45,6 метра.

Эти места в документах советского командования в период Великой Отечественной войны назывались Пулковский рубеж. Они имели важнейшее значение в обороне Ленинграда. Здесь было построено 22 батальонных опорных пункта, 60 километров противотанковых препятствий и более 520 огневых точек. Здесь 2,5 года держала оборону 42-ая армия Советского Союза.

Битва за Ленинград, напомнила Юлия Киселева, продолжалась с 10 июля 1941 по 10 августа 1944 года, длилась 1127 дней и стала самым кровопролитным сражением периода ВОВ. Она захватила четыре региона СССР: Эстонию, Карелию, Ленинградскую и часть Калининской области. А также велась в акваториях Балтийского моря и Ладожского озера. Трагический накал битвы придавала блокада Ленинграда. Советские войска сдерживали пятую часть фашистских войск на восточном фронте, всю финскую армию, разгромили до полусотни дивизий противника, нанесли сокрушительное поражение немецкой группе «Север». И освободили всю Ленинградскую область и часть советской Прибалтики. А также заставили Финляндию выйти из войны. Более миллиона советских солдат сражались за каждый рубеж Северо-западного региона.

На закрытый архитектурно-строительный конкурс пригласят архитекторов, дизайнеров, отдельных специалистов и мастерские. Эскизы будут представлены на суд жителей города и компетентного жюри.

Первый этап пройдет до 7 мая 2024 года. Жюри по итогам произведет отбор пяти эскизных работ. С 8 мая по 29 мая 2024 они будут выставлены на экспозицию. Итоги будут подведены до 10 августа.

Губернатор Петербурга обозначил еще один важный аспект в ходе обсуждения решения об объявлении конкурса: «Этот конкурс позволит прийти к окончательному введению в обиход и закреплению понятия «Битва за Ленинград». Иногда в школах я спрашиваю, даже директоров, но немногие знают о битве. Историки свидетельствуют, что такое наименование даже не принято официально. Считаю, что нужно его закрепить».