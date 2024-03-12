Суд обязал осужденного писателя Глуховского выплачивать алименты на детей

Тверской районный суд столицы обязал заочно приговоренного к восьми годам лишения свободы писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом) выплачивать алименты на содержание детей. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Мария Освальдо.

«Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Суд постановил взыскать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме в размере 12,5 тыс. евро ежемесячно начиная с 1 июля 2023 года, а также задолженность в размере 230 тыс. евро за период с 1 февраля 2022 года по 1 июля 2023 года в рублях по курсу ЦБ РФ», – сказала она.

Ранее сообщалась, что 7 августа 2023 года Басманный районный суд столицы признал Глуховского виновным в распространении фейков про российскую армию и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайта электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе в интернете, сроком на четыре года. Глуховский является гражданином России и Израиля, имеет виды на жительство в Федеративной Республике Германия и Королевстве Испания. Он был объявлен в розыск.

Дмитрий Глуховский был женат на Елене Фуксиной, с которой у него двое детей – дочь и сын.