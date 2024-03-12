В Брянске начались профилактические антитеррористические мероприятия

Профилактические мероприятия по предупреждению терроризма проводятся в Брянске. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Сегодня правоохранительными ведомствами проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий на территории Брянска", - написал глава региона. Он попросил жителей "отнестись с пониманием" и соблюдать спокойствие. Утром во вторник, 12 марта стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить террористическую атаку на Брянскую область.