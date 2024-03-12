В Белгородской области атаковали электронные сервисы правительства

Министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков сообщил об атаке на электронные сервисы правительства региона. Соответствующей информацией он поделился в социальной сети «ВКонтакте».

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Как отмечается, речь идет, в частности, о сервисе электронного документооборота. В нем появилось фейковое сообщение, написанное якобы от имени губернатора, отметил Четвериков.

Ранее сообщалось о появлении подсистемы защиты информации в автоматизированной системе управления дорожным движением в Белгородской области. Она должна предотвратить проникновение хакеров в систему и вмешательство в работу городских светофоров. Заказчиком работ выступило ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области».

Также ранее стало известно, что Госдумой был принят в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за утечки данных. Изменения предусматривают и компенсационные выплаты пострадавшим.