На фоне усиления контроля цен за лекарствами, входящими в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), в России увеличится число внеплановых проверок аптек, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Сейчас такие проверки становятся следствием обращений в Росздравнадзор. Речь в материале идет о намеченных на этот год изменениях, о которых говорится в дорожной карте ведомства. Отмечается, что данные о ценах важнейших препаратов будут заноситься в систему мониторинга движения лекарственных средств, в которой сейчас хранятся сведения об участниках оборота фармацевтической продукции и всех действиях с ней, включая переупаковку или вывод из оборота.

Аптеки также проверяют сотрудники региональных комитетов по тарифам и ценам, фиксирующие стоимость препаратов из перечня ЖНВЛП. Как напоминают журналисты, полномочия таких инспекторов в РФ хотят расширить, чтобы дать им возможность делать контрольные закупки при обнаружении нарушений.

Россия стала закупать меньше лекарств

Ранее стало известно, что в 2023 году ассортимент лекарств дешевле 100 рублей в России снизился на 24 процента. Также с 21,6 до 19,4 тысячи сократилось общее число наименований представленной в аптеках продукции.