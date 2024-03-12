Эксперты заявили о резком росте спроса на вахтовиков в России

Из-за нехватки рабочей силы в России резко вырос спрос на вахтовиков. Как сообщает газета «Известия», об этом рассказала главный эксперт сервиса hh.ru по рынку труда и руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

По словам специалиста, к марту 2024 года спрос на временных работников увеличился на 74% по сравнению с началом предыдущего года. Всего с начала текущего года на hh.ru работодатели разместили свыше 700 тысяч вахтовых вакансий.

Сейчас вахтовики чаще всего востребованы в Свердловской области, Красноярском крае, Москве, Иркутской области и Башкирии. Наибольший прирост спроса на временный персонал отмечается в Адыгее (+146%), Костроме (+110%) и Рязани (+106%).

Статистику подтверждают в Центробанке РФ. Там отметили, что привлекают работников из других субъектов регионы, которые испытывают наибольшую нехватку трудовых ресурсов. Благодаря перетоку рабочей силы напряженность на рынке труда в некоторых отраслях перестала нарастать.

Исполняющий обязанности генерального директора ВНИИ труда Владимир Смирнов также отметил рост предложений по вахтовому способу работы — как количественно, так и по зарплатному диапазону. Данина добавила, что изменилась и суть вахтового метода: если раньше он предполагал работу на производственных объектах вдалеке от населенных пунктов или в сложных климатических условиях, то сейчас им пользуются компании в крупных городах.