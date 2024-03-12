В Госдуме оценили идею отмены обязательной сдачи ЕГЭ

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга оценил перспективу внесенной в Думу законодательной инициативы, предполагающей отмену обязательной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В беседе с «Лентой.ру» депутат исключил возможность принятия подобного законопроекта.

«В настоящее время перспектива у данного законопроекта негативная, палата (Госдума — прим. «Ленты.ру»), по моему мнению, его не поддержит. Сегодня ЕГЭ — это объективная оценка знаний выпускников общеобразовательных учреждений», — высказался парламентарий.

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Отмена ЕГЭ существенно сократит возможность абитуриентов из дальних уголков нашей родины поступать в вузы в других регионах. Все должны быть в одинаковых условиях, - Александр Мажуга, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию

Мажуга также подчеркнул, что ЕГЭ с каждым годом совершенствуется и адаптируется под запросы преподавателей и учащихся.

«Задачи становятся многостадийными, они по сути приближены к письменному экзамену. Я бы сегодня сравнил ЕГЭ с письменным экзаменом, просто форма его проведения приводит к тому, что у нас должен появиться правильный ответ, что облегчает проверку. А в целом он ничем не отличается от тех экзаменов, которые мы сдавали в свое время», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, который предлагает отменить обязательную сдачу ЕГЭ при выпуске из школы и дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами. В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 января 2025 года.

Парламентарии добавили, что их проект поможет проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в колледжи, училища и техникумы. Кроме того, инициатива способствует росту числа желающих получить профессиональное обучение.